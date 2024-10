Volodimir Zelenski propune un armistitiu partial cu Rusia - O formula pentru pace

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat in mod deschis, pentru prima data de la inceputul razboiului, posibilitatea de a negocia un armistitiu partial cu Rusia.Scopul sau este reducerea intensitatii conflictului, in fata reticentei generale fata de "planul sau pentru victorie", in care solicita asistenta militara urgenta pentru a forta Rusia sa negocieze o pace care sa nu implice cedarea teritoriului ucrainean, relateaza miercuri EFE."Noi nu le atacam infrastructura energetica, ... citește toată știrea