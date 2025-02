Volodimir Zelenski: SUA l-au ajutat pe Putin sa iasa din izolare - Trump traieste intr-o bula de dezinformare

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reactionat dur miercuri, in prima sa reactie la criticile formulate in ajun de presedintele american Donald Trump, si a acuzat Statele Unite ca l-au ajutat pe presedintele rus Vladimir Putin sa iasa din izolarea sa internationala, pentru ca au purtat discutii bilaterale la Riad pentru prima data de cand Rusia a declansat invazia asupra Ucrainei in 2022."Faptul ca ei discuta probleme bilaterale in Arabia Saudita este dreptul lor. Dar eu cred ca ... citește toată știrea