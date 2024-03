Voluntarii rusi pro-Ucraina au lansat raiduri in Rusia - Atacuri terestere si cu drone

O grupare de combatanti rusi sustinuti de Ucraina a anuntat marti ca a preluat controlul asupra unui sat in Rusia situat in apropierea granitei ucrainene, in cadrul unor incursiuni terestre in regiunile ruse Kursk si Belgorod. Concomitent a fost lansat un atac masiv ucrainean cu drone si rachete asupra unor tinte multiple pe teritoriul Rusiei."Satul Tiotkino, in regiunea Kursk, este complet sub controlul fortelor de eliberare ruse", afirma pe Telegram gruparea formata din combatanti rusi ... citește toată știrea