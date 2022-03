Vor sa valorifice Cetatea Balnaca, veche de 3.000 de ani

Anuntul a fost facut de catre Mircea Malan, vicepresedinte al Consiliului Judetean Bihor. In acest scop, vicele de la Judet a facut o vizita la Suncuius."Proprietarul locatiei in care a fost construita aceasta cetate este Asociatia Urbariala *Piatra Corbului* - Balnaca. M-am intalnit cu membrii asociatiei, le-am prezentat strategia noastra de dezvoltare a zonei Defileului Crisului Repede si i-am indemnat sa transfere suprafata de aproximativ 2 ha in proprietatea comunei Suncuius, in ideea de ... citeste toata stirea