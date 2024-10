Vreau sa stiu - Importanta stiintifica a etimologiilor

Numerosi vorbitori sunt curiosi si se intreaba in mod frecvent de ce unui cuvant i se spune asa si nu altfel, cu atat mai mult in alte limbi, care este originea sau etimologia lui.Etimologia (de la gr. etymos- adevarat si logos- studiu) este stiinta care studiaza originea, istoria adevarata a cuvintelor, precum si evolutia formei si sensului lor. In lingvistica, prin etimon se intelege cuvantul de baza, de obicei dintr-o limba straina, din care deriva un cuvant al unei alte limbi. Filozoful ... citește toată știrea