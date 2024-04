Vrei sa fii antreprenor? Conferinta dedicata startului in afaceri la Universitatea din Oradea

Tinerii oradeni, indiferent daca sunt sau nu studenti, sunt invitati la o conferinta dedicata startului in afaceri organizata de Universitatea din Oradea.Evenimentul va avea loc pe 22 aprilie, de la ora 10, in Aula Magna, si va avea doi invitati surpriza, despre care institutia organizatoare anunta doar ca sunt "adevarati lideri in domeniul afacerilor lor"."*Vreau Sa Fiu Antreprenor* este cel mai cunoscut proiect de educatie antreprenoriala din Romania, proiect care isi propune sa aduca ... citește toată știrea