Vino in echipa noastra si poti beneficia de:- Salarii motivante- Posibilitati de castig (nelimitat) in functie de cat vrei sa lucrezi- Bonusuri in functie de performante- Loc de munca stabil- Colectiv dinamic si unitAcum angajam:S O F E R I(inclusiv pensionari apti de munca)Conditii:- posesor certificat de pregatire profesionala ... citeste toata stirea