Vremea in urmatoarele doua saptamani - Meteorologii anunta frig si precipitatii

In Crisana, in primele doua zile ale intervalului, media temperaturilor maxime va fi de 1...3 grade, iar a valorilor minime se va situa in jurul a -3 grade. Ulterior, in zilele de 12 si 13 ianuarie vremea va deveni rece, geroasa pe timpul noptilor, cu maxime termice negative, de -2 grade si minime local sub -8...-10 grade. Dupa aceste zile se va reveni la un regim termic, in general apropiat de normal, respectiv, o medie regionala a maximelor de 1...3 grade si minime, in medie de -5...-2 grade.