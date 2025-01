Workshop international la Facultatea de Stiinte Socio-Umane - Educatia in era inteligentei artificiale

Facultatea de Stiinte Socio-Umane a deschis anul cu un workshop care a avut in centru inteligenta artificiala. A fost sustinut de prof. dr. Ray Taheri, de la Universitatea British Columbia, din Canada, si sociolog dr. Carmen Pasca, de la CMH Paris, aducand in prim-plan provocarile si oportunitatile educatiei in epoca inteligentei artificiale.Workshop-ul intitulat "Rethinking the future of education: IA, the paradigm shift in teaching, learning and assesment", a avut peste 30 participanti; ... citește toată știrea