Ziua Mondiala a Educatiei, 5 octombrie, a fost marcata in Bihor printr-un eveniment denumit generic Ziua Educatiei Bihorene. Organizata de Inspectoratul Scolar Judetean si Casa Corpului Didactic, alaturi de colegiile nationale "Emanuil Gojdu" si "Mihai Eminescu" din Oradea, actiunea a constat in derularea unor workshopuri, in cadrul carora s-au facut demonstratii pentru crearea unor lectii digitale.Atelierele de lucru s-au desfasurat in sali puse la dispozitie de colegiile partenere, care au ...