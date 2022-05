Zboruri directe spre Grecia, Turcia si Egipt, de pe Aeroportul Oradea

Mai multe zboruri charter vor fi disponibile, pe perioada estivala, de pe Aeroportul Oradea. Destinatiile sunt: Grecia, Turcia si Egipt. Biletele au fost puse deja in vanzare si zborurile vor debuta la inceputul lui iunie. Astfel, potrivit informatiilor furnizate de directorul Aeroportului Oradea, Razvan Horga, cei care doresc sa plece in vacanta in Turcia vor avea zboruri Oradea - Antalya, operate de Air Bucharest, in fiecare zi de luni, in perioada 13 iunie - 19 septembrie."Se pot ... citeste toata stirea