Zeci de tone de deseuri stranse de pe marginea drumurilor - O problema eterna

In primele doua luni ale acestui an, au fost colectate 28,4 tone de deseuri de pe marginea drumurilor judetene si din refugiile mijloacelor de transport in comun.Reprezentantii Consiliului Judetean Bihor anunta, printr-un comunicat de presa, ca, in urma sortarii deseurilor stranse din zonele mentionate mai sus, a reiesit o cantitate de 11,7 tone de ambalaje de sticla, 5,5 tone - ambalaje de PET, 4,3 tone - ambalaje de plastice diverse, 2,2 tone - ambalaje de aluminiu, 3,1 tone - ambalaje de ... citeste toata stirea