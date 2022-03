Zelenski, mesaj - "Ati ucis victimele Holocaustului pentru a doua oara"

Am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani, a spus, miercuri, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in ultimul sau mesaj transmis natiunii. Dupa bombardarea turnului Babyn Yar el a spus ca evreii au fost ucisi de nazisti "a doua oara"."Multa sanatate, tara unita! Nu am spus din greseala "unita". A inceput a saptea zi a acestui razboi teribil. Un razboi pe care il simtim la fel. In acest timp, am avut mai multa unitate decat in ultimii 30 de ani", si-a inceput Zelenski mesajul ... citeste toata stirea