"Zilele Carierei" la Universitatea din Oradea: Joburi si internshipuri pentru studentii si absolventii oradeni

Editia din acest an a "Zilelor Carierei" la Universitatea din Oradea se va desfasura in perioada 29-30 mai in Biblioteca universitara, iar organizatorii spun ca studentii si absolventii vor gasi joburi si internshipuri disponibile pentru ei in diferite domenii.Atat miercuri, cat si joi, evenimentul va fi deschis intre orele 10 si 16.Coorganizator al editiei este Asociatia Alumni a Universitatii din Oradea. "Evenimentul se anunta a fi unul plin de oportunitati pentru studenti si absolventi, ... citește toată știrea