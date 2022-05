Zilele libere legale care cad in weekend s-ar putea acorda in zilele lucratoare urmatoare

Potrivit proiectului, atunci cand zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun cu zilele de sambata si duminica, liberele sa se reporteze in urmatoarele zile, imediat dupa cele de repaus saptamanal. Zilele libere ar fi acordate de catre angajator, atunci cand acestea se suprapun cu zilele de weekend."Acordarea zilelor libere se face de catre angajator. In situatia in care zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza se suprapun peste zilele de repaus saptamanal, de ... citeste toata stirea