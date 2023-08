La implinirea a 87 de ani de la infiintare, vineri, 1 septembrie, Detasamentul 1 de Pompieri Oradea isi va deschide portile, pentru a sarbatori alaturi de cei in slujba carora se afla, Ziua Subunitatii.Astfel, in cadrul Zilei Portilor Deschise, organizata in intervalul orar 10.00-14.00, la sediul subunitatii, situat pe strada Avram Iancu, nr. 9, pompierii Detasamentului vor prezenta vizitatorilor tehnica de lupta, echipamentele si accesoriile utilizate in misiunile operative si vor desfasura ... citeste toata stirea