Conform traditiei, praznicul Inaltarii Domnului este si ziua cinstirii celor care si-au dat viata pentru Neam si Esara. La Beius, manifestarea de joi, 25 mai, dedicata memoriei celor care au cazut pe campurile de batalie pentru gloria eterna a nebiruitului nostru Tricolor, a avut loc la Cimitirul Eroilor.Ca in fiecare an, la ceremonie au participat reprezentanti ai administratiei beiusene, in frunte cu viceprimarul Dragos Balog si unii dintre consilierii locali, cei ai unitatii militare, ... citeste toata stirea