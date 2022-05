Ziua Independentei de Stat, Ziua Victoriei si Ziua Uniunii Europene - Ceremonie militara la statuia Ostasului Roman

Peste 100 de persoane au asistat ieri, in Parcul 1 Decembrie, la ceremonia militara prin care au fost marcate Ziua Independentei de Stat a Romaniei, Ziua Victoriei Coalitiei Natiunilor Unite in cel de-al Doilea Razboi Mondial si Ziua Uniunii Europene.Ceremonia militara a fost organizata de Prefectura Judetului Bihor impreuna cu Garnizoana Oradea, in parteneriat cu Consiliul Judetean Bihor si Primaria Oradea, si s-a desfasurat in Parcul 1 Decembrie, la Statuia Ostasului Roman. La eveniment au ... citeste toata stirea