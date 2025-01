Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului - Peste 60 de evrei deportati din Vadu Crisului

In data de 1 noiembrie 2005, Adunarea Generala a ONU a adoptat Rezolutia 60/7 prin care declara data de 27 ianuarie Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului.Si in Bihor, in zona defileului Crisului Repede au trait evrei. Conscriptia efectuata in anul 1848 gaseste la Oradea 2.447 persoane de origine evreieasca.Din ce in ce mai putini stim ca in Vadu Crisului, Borod si in Topa de Cris au trait mai multe familii de evrei. Din lucrarea lui Ladislau Gyemant, avand titlul ... citește toată știrea