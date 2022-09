Ziua recoltei, festin culinar si program artistic - Eveniment caritabil la Badacin

O comunitate mica, mustind de istorie si cu o inima mare. "Ziua recoltei la Badacin", sambata, 10 septembrie, se anunta un eveniment deosebit in satucul de la poalele Magurii Simleului, la care sunt invitati sa participe toti cei carora le plac traditiile, recolta bogata si colorata a toamnei, dar si delicioasele preparate culinare ale zonei."Ziua recoltei la Badacin" (Salaj) va fi organizata sub forma unui targ de produse agricole si culinare oferite de localnici, in cadrul unui eveniment ... citeste toata stirea