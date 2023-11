Ziua Recunostintei - in engleza Thanksgiving Day, iar in franceza Jour de l'Action de graces - este o sarbatoare in timpul careia i se multumeste lui Dumnezeu pentru bogatia recoltelor din anul respectiv.Sarbatorita in Statele Unite ale Americii si Canada, Ziua Recunostintei este o sarbatoare adusa pe continentul nord-american de primii colonisti sositi, fiind atestata inca din anul 1621, in semn de recunostinta fata de rodnicia pamantului din colonia englezeasca Plymouth (azi, Massachusetts). ... citeste toata stirea