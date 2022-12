Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii - Ceremonial militar-religios la Oradea

Ziua Victoriei Revolutiei Romane si a Libertatii a fost marcata, ieri, la Oradea, evenimentul desfasurandu-se la mormintele eroilor Revolutiei Romane din Decembrie 1989 din Cimitirul Municipal "Rulikowski".La evenimentul organizat in Oradea, ieri, au luat parte reprezentanti ai institutiilor deconcentrate, cadre militare active, in retragere si in rezerva, membri ai Asociatiei Luptatorilor pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Oradea si rude ale celor patru eroi. Ceremonialul ... citeste toata stirea