AJFP Bihor. Neplata impozitelor - Sanctiuni aspre pentru contribuabili

Administratia Judeteana a Finantelor Publice (AJFP) Bihor reaminteste contribuabililor ca incepand cu data de 1 martie 2022 au intrat in vigoare prevederile art. 61 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare.Potrivit prevederilor legale, "constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amenda retinerea si neplata, incasarea si neplata, in cel mult 60 de zile de la termenul de ... citeste toata stirea