CECCAR: Profesia contabila din Romania isi ia angajamentul de a contribui la combaterea coruptiei si a criminalitatii economice

International Federation of Accountants (IFAC - Federatia Internationala a Contabililor) a lansat pe data de 6 septembrie un plan de actiune pentru combaterea coruptiei si a criminalitatii economice la nivel global. CECCAR va implementa in Romania acest plan.Planul de actiunereprezinta un angajament consolidat la nivel global al profesiei contabile de a actiona in aceasta directie.Totodata, planul valorifica, in interes public, statutul privilegiat al liber-profesionistilor contabili in ... citeste toata stirea