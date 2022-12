Compensarea de 50 de bani pentru carburanti, eliminata

Executivul urmeaza sa renunte la compensarea de 50 de bani pe litru de carburant, deoarece preturile la benzina si motorina sunt in scadere, au declarat surse politice citate de Mediafax."Preturile sunt in scadere si sunt stabilizate, deci compensarea nu prea isi mai are rostul", au declarat sursele politice.Potrivit surselor citate, masura este sustinuta de liberali, insa social-democratii nu sunt de acord cu renuntarea la compensare.Premierul Nicolae Ciuca anunta pe 29 septembrie ca ... citeste toata stirea