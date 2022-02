Dupa explozia preturilor la energie - Urmeaza criza ingrasamintelor si costul produselor agricole

Criza gazelor naturale si a energiei au avut impact direct si puternic asupra productiei de ingrasaminte, astfel ca preturile acestora au crescut de 3-4 ori intr-un an si productia a fost limitata."Urmeaza un an al incertitudinilor. Acum avem emotii din cauza crizei ingrasamintelor, dar o parte din noi (fermierii - n.red.) ne-am asigurat necesarul de ingrasaminte pentru anul acesta. Problemele sunt pentru partea care nu si-a achizitionat dinainte si sunt semne in piata ca ar putea exista o ... citeste toata stirea