De la 1 octombrie, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata fara a include indemnizatii, sporuri si alte adaosuri, creste la suma de 3.300 de lei lunar, pentru un program normal de lucru.Masura a fost adusa in atentia cetatenilor de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) al Judetului Bihor."Conform dispozitiilor H.G. nr. 900 din 28 septembrie, pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicate in Monitorul Oficial nr. 877 din 28 septembrie ... citeste toata stirea