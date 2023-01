Eliberarea in regim de urgenta a adeverintelor - Sprijin pentru fermieri

Prefectul Dumitru Esiplea solicita primariilor bihorene sa accelereze procedurile pentru a sprijini fermierii in depunerea Cererii Unice de Plata la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.Institutia Prefectului - Judetul Bihor a emis o circulara in atentia primariilor din Bihor vizand eliberarea in regim de urgenta a adeverintelor necesare pentru fermieri la cererile de plata catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pe anul 2023.In informare se arata ca, ... citeste toata stirea