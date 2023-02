Garda de Mediu, verificari la firme

Ministerul Mediului anunta ca in luna martie se va desfasura un control tematic la nivel national privind conformarea agentilor economici la obligatia de inscriere in baza de date a Sistemului de Garantie-Returnare pana la data de 28 februarie.Garda Nationala de Mediu va efectua, in perioada 1-31 martie 2023, un control tematic la nivel national care ii vizeaza pe producatorii, importatorii si comerciantii de produse care fac obiectul Sistemului de Garantie-Returnare (SGR). In conformitate cu ... citeste toata stirea