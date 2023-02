GlobalLogic finalizeaza cu succes achizitia Fortech

Fortech opereaza acum oficial ca o filiala detinuta integral de GlobalLogicCluj-Napoca, Romania, Februarie 7, 2022 - GlobalLogic Inc., o companie a grupului nipon Hitachi, si lider in inginerie digitala, a anuntat astazi ca a finalizat procesul de achizitie a Fortech, unul dintre jucatorii de IT de top cu sediul central in Cluj-Napoca, in conformitate cu termenii acordului definitiv semnat in Noiembrie, 2022. Cu sediul in Silicon Valley (San Jose, Californa), GlobalLogic a achizitionat 100% ... citeste toata stirea