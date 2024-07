In fabrica din Oradea, Nokian Tyres Romania - A fost produsa prima anvelopa

Compania Nokian Tyres a produs, in data de 1 iulie 2024, prima anvelopa in noua sa fabrica pe care o construieste in Oradea. Productia la scara comerciala va incepe in prima parte a anului 2025.Prima anvelopa produsa in fabrica Nokian Tyres din Oradea este Snowproof 2, o anvelopa de iarna fara crampoane, special conceputa pentru soferii de autoturisme din Europa Centrala. Prin acest produs premium, compania marcheaza aniversarea a 90 de ani de la una dintre cele mai importante inovatii ale ... citește toată știrea