In prima sedinta din acest an - BNR a majorat dobanda cheie la 7%

Banca Nationala a Romaniei (BNR) a majorat, marti, dobanda de politica monetara cu 25 de puncte de baza, la 7%, in prima sedinta de politica monetara din acest an.Astfel, Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de astazi, 10 ianuarie 2023, a hotarat urmatoarele: majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de ... citeste toata stirea