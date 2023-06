Orice buna guvernare trebuie sa tina seama de faptul ca nu poate functiona, nu poate administra o tara, fara resursele financiare colectate de la cetateni si mediul privat de afaceri. Pe cale de consecinta, statul are datoria sa lucreze in interesul cetatenilor si a mediului de afaceri, nu sa le puna bete in roate, sabotandu-si astfel propria functionare.Orice guvernare de buna credinta trebuie sa tina seama de faptul ca banii cu care isi plateste functionarii, cu care asigura servicii ... citeste toata stirea