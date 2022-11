Schema de ajutor pentru reducerea accizei la motorina - Se pot depune cererile

Depunerea cererilor de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2023.Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca in cursul lunii decembrie 2022 se depun Cererile de acord pentru finantare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2023, la centrele judetene ale APIA pe raza carora sunt situate exploatatiile ... citeste toata stirea