A inceput sezonul de via ferrata. Urmatoarea tura, anuntata pentru duminica in Vadu Crisului

Temerarii pot iesi din nou sa cucereasca stancile din zonele pitoresti ale judetului Bihor, caci a inceput sezonul de via ferrata.In Bihor sunt amenajate mai multe trasee de via ferrata, la Suncuius, Vadu Crisului si Rosia. Cei care vor simta adrenalina in natura pornesc, alaturi de ghizi, in catararea unor stanci, prevazute cu cabluri metalice si cu scarite. Participantii trebuie sa aiba o conditie fizica buna si sa nu aiba rau de inaltime.Urmatoarea iesire este programata duminica, pe ... citește toată știrea