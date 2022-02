Actorii din banci: Cinci licee din Oradea isi fac trupe, sub indrumarea artistilor de la Teatrul Regina Maria

Licean sau actor? Asta-i intrebarea! Teatrul Regina Maria nu vrea doar sa-i aduca pe tinerii din Oradea in salile de spectacole, ci si sa-i urce pe scena, dandu-le sansa sa-si descopere si sa-si exerseze talentul...Pe langa reprezentatii ale unor productii aflate deja in repertoriu si prezentarea unor premiere, institutia de cultura oradeana a inceput derularea unui nou proiect, intitulat "Teatrul in liceu", in cadrul caruia mai multe scoli isi vor face trupe, spectacole, ba chiar si-un ... citeste toata stirea