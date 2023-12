In cadrul proiectului cultural "Bibliovibes", joi, 7 decembrie, de la ora 19.00, la Centrul Cultural Romano-Maghiar din Calea Clujului nr. 85 va avea loc un recital de poezie si muzica folk, in care protagonisti vor fi Adrian Paduraru si Ducu Bertzi, alaturi de Irina Furdui, vioara, si Constantin Neculae, chitara.Indragitul cantautor si folkist Ducu Bertzi sarbatoreste anul acesta 50 de ani de cariera muzicala, perioada in care a sustinut peste 5.000 de concerte atat in tara, cat si in ... citeste toata stirea