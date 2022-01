Melomanii oradeni sunt invitati joi, 3 februarie, la o calatorie prin lumea muzicala a secolului XIX. Cele trei lucrari propuse provin din trei scoli muzicale pe cat de indepartate, pe atat de interesante.Uvertura operei Italianca in Alger de Gioachino Rossini reprezinta lirismul jucaus italienesc, Concertul pentru pian si orchestra in la minor, op. 54 de Robert Schumann intruchipeaza Romantismul fantastic german, iar Simfonia a II-a in si minor de Alexander Borodin reflecta stralucirea ... citeste toata stirea