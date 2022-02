Publicul meloman este invitat la Filarmonica de Stat Oradea in data de 17 februarie, la ora 19.00, la un concert ce are in program lucrari de Serghei Rachmaninov si Georges Bizet.Prima lucrare inclusa in program apartine compozitorului rus, Concertul nr. 2 pentru pian si orchestra in do minor, op. 18, avandu-l ca solist pe pianistul Horia Maxim, iar cea de-a doua lucrare face parte din bine-cunoscuta opera Carmen, de unde se vor interpreta fragmente instrumentale scurte, incluse in Suita nr. ... citeste toata stirea