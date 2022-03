Trupa Iosif Vulcan a Teatrului Regina Maria a fost selectata sa participe la Festivalul International de Teatru al Esarilor Balcanice "Balkan Breeze", din Bursa, Turcia, editia a IX-a, care se desfasoara in perioada 10-24 martie, cu spectacolul "Tartuffe", de Moliere, adaptarea si regia Vlad Trifas.Festivalul International de Teatru al Esarilor Balcanice de la Bursa are loc in fiecare primavara si isi propune apropierea prin teatru a tarilor balcanice intr-un spirit al solidaritatii si al ... citeste toata stirea