Doua expozitii de grup ale artistilor fotografi, dr. Ahmed Mohamed Hassan, membru permanent al AIEFA, si Nora Mahar, din Alexandria, Egipt, vor fi organizate in Carei si Oradea, la finalul acestei saptamani.Asociatia Internationala "Euro Foto Art" (AIEFA), care are o colaborarea deosebita cu Fotoclubul International "Pharaohs" din Egipt, a oferit posibilitatea vernisarii, in cadrul Carnavalului Fotografic Egipt 2022, organizat de catre PIPC, a expozitiei personale jubiliare a artistului ... citeste toata stirea