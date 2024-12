Ajun Simfonic la Filarmonica Oradea. Concertele de Craciun aduc piese celebre

Deja renumitele concerte de Craciun de la Filarmonica, reluate anual in dubla reprezentatie, datorita cererii mari, aduc pe scena doua coruri, pe cel al Filarmonicii si pe cel de copii de la Liceul Greco - Catolic, dirijat de Nicoleta Esampu, precum si orchestra oradeana, dar si pe solistii Noemi Modra, soprana si Balla Sandor, bariton. La pupitrul dirijoral se va afla Marius Hristescu, in ambele zile, atat miercuri, cat si joi, de la ora 19, in Sala Enescu-Bartok.Lucrarile din program sunt ... citește toată știrea