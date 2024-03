Andra va canta in Piata Unirii, de Ziua eliberarii Oradiei: "Concert extraordinar de folclor si traire romaneasca"

Andra, una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania, a anuntat ca va concerta in Piata Unirii din Oradea, in cadrul turneului sau "Traditional 2", pe 20 aprilie, cand orasul sarbatoreste 105 ani de la eliberarea de sub ocupatia regimului bolsevic al lui Bela Kun.Concertul cu intrare libera va incepe de la ora 19:00 si este organizat de Visit Oradea, Primaria Municipiului Oradea si Consiliul Judetean Bihor, dupa cum arata afisul evenimentului.Chiar daca autoritatile locale nu au ... citește toată știrea