Ansamblul Folcloric "Bihorul" - Turneu in India

Membrii Ansamblului Folcloric "Bihorul" pornesc marti, 5 martie, intr-un turneu in India. Dansatorii ansamblului vor fi insotiti de solistul vocal Remus Bondar."Cu emotii, in data de 5 martie, membrii Ansamblului Folcloric "Bihorul" pornesc spre fabuloasa si misterioasa Indie. Mai bine zis, calcam pe urmele bihoreanului nostru, Petre Bodeut, nascut in localitatea Auseu, care a fost unul dintre cei mai mari dansatori si coregrafi ai Romaniei. Nu pe vorbe, ci pe fapte, asa scriu cronicile ... citește toată știrea