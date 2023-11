Festivalul Concurs National de Muzica Clasica "Francisc Hubic" este un eveniment muzical de prestigiu care are loc la Oradea, pe data de 17 noiembrie.Acest festival reprezinta o platforma dedicata tinerilor muzicieni talentati din intreaga tara, oferindu-le o sansa de a-si demonstra aptitudinile in domeniul muzicii clasice vocale, cat si instrumentale (pian). Acesti tineri artisti interpreteaza opere clasice sub atenta supraveghere a unui juriu de experti in domeniul muzicii, care evalueaza ... citeste toata stirea