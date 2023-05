Antologia de poeme in limba franceza "Je me rends au ciel" (Ma predau cerului), scrisa de Ionut Caragea, a aparut la editura ASLRQ din Montreal (Canada).Este o ampla lucrare ce reuneste 432 de pagini si contine 351 de poeme scrise in intervalul 2006-2023 si publicate in sase volume la editura Stellamaris din Franta.Redactorul-sef al prezentei antologii este Dumitru Scortanu; corector general: Petruta Spanu; coperta: Tiberius Viris (ilustratia originala) si Ionut Caragea (ilustratia ... citeste toata stirea