Arme vechi si echipamente militare din timpul luptelor pentru eliberarea Oradiei vor fi expuse la Muzeul Esarii Crisurilor

Voluntarii "Strajerii Crisanei", asociatie care se ocupa cu reconstituiri istorice, ii asteapta pe oradeni si turistii sa descopere o expozitie inedita, interactiva, in care vor fi prezentate arme vechi si echipamente militare folosite in timpul luptelor pentru eliberarea Oradiei din toamna anului 1944. Aceasta va fi deschisa in perioada 12-13 octombrie, intre orele 10 si 18, in Parcul Muzeului Tarii Crisurilor din strada Armatei Romane.Organizat cu ocazia zilei orasului, evenimentul numit "O ... citește toată știrea