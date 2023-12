Aflata la a treia editie, expozitia "Armonii sacre" cuprinde icoane realizate de studentii Facultatii de Arta din Oradea, de la specializarile Arte plastice - pictura si Arte plastice si multimedia, sub coordonarea lect. univ. dr. Titiana Alina Marcu si a conf. univ. dr. Paul Blanda.Prin aceste lucrari, studentii programelor de studiu licenta si master isi propun sa readuca in atentie, in prag de sarbatori, frumusetea artei crestine a picturii icoanelor.Vernisajul va avea loc marti, 5 ... citeste toata stirea