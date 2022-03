Armonii si sprijin pentru Ucraina, la Filarmonica din Oradea

Filarmonica de Stat Oradea se alatura demersului de sprijin pentru locuitorii din Ucraina, tara care se afla in razboi dupa ce a fost atacata de Rusia.In acest sens, institutia dedica poporului ucrainean "Saptamana solidaritatii", un program umanitar, ce cuprinde gestul simbolic de a lumina cladirea in culorile steagului tarii vecine, concerte, precum si colecta urgenta si strangere de fonduri.Colecta si donatiiColecta urgenta pentru refugiatii ucraineni care ajung in Romania presupune ... citeste toata stirea