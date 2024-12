Artistii care vor urca pe scena in Orasul Faptelor Bune

Astazi, 13 decembrie, la matinalul ZU, Mihai Morar a dezvaluit in exclusivitate lista completa a artistilor care vor urca pe scena din Piata Unirii in cadrul editiei 2024 a Orasului Faptelor Bune, desfasurata intre 15 si 21 decembrie.Astfel, cei 22 de artisti si trupe autohtone care vor urca pe scena anul acesta sunt: Carla's Dreams, Andia, The Motans, Lidia Buble, Puya, Irina Rimes, Holograf, Nicole Cherry, Misha Miller, Raluka, Tania Turtureanu, Cabron, Jo, The Urs, Alexia, Spike, Iuliana ... citește toată știrea